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Vali Coşkun’a Tellioluk-İğde bağlantısı açılsın talebini ilettiler

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Vali Coşkun’a Tellioluk-İğde bağlantısı açılsın talebini ilettiler
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İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz, ziyaretle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Tellioluk mevkiinden mahalleye bağlantısının sağlandığı sarp yolun açılması talebinde bulunduklarını söyledi.

Vali Coşkun’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Marangoz, “Sayın Valimizle mahallemizin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Kendisine misafirperverliğinden ve sorunlarımızın çözümü noktasındaki hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Mahallemizle ilçe merkezimizi Tellioluk (Taşoluk) üzerinden bağlayan yolla ilgili talebimizi dile getirdik. Bu yolun açılması, İğde olmak üzere Ekinözü ilçesine bağlı mahallelerden Elbistan’a olan bağlantıyı kilometrelerce kısaltacak.

Bir diğer konu da Göksun Sulama Birliği’nin enerji ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi santrali oldu. Bu projenin hayata geçmesi, bölge çiftçisini yakından ilgilendiriyor. Sayın Valimiz de bu proje ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ve en kısa sürede hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini söyledi” şeklinde konuştu.

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