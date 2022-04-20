Vali Coşkun, Mehmetçiklerle iftar yaptı

Okunan ezan ve yapılan dua sonrası er ve erbaşlar ile rütbeli personelle birlikte oruç açan Vali Coşkun burada yaptığı konuşmada, “Devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için var gücüyle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize yüksek vazife bilinçleri için şükranlarımı sunuyorum. Allah sizleri ve tüm Mehmetçiklerimizi, her türlü kötülükten korusun. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan vesilesiyle sizlerle iftar sofrasını paylaştığım için çok mutluyum. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Şimdiden hayırlı bayramlar ve tezkereler diliyorum” dedi.

İftarda Vali Coşkun’a, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Serkan Özer eşlik etti.