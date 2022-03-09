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Vali Coşkun: “Kadına yönelik şiddetin olmadığı toplum için gayret ediyoruz”

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2022 Yılı 1. Dönem Toplantısı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Coşkun: “Kadına yönelik şiddetin olmadığı toplum için gayret ediyoruz”
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 Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Coşkun, “Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, kapsamlı ve eşgüdümlü politikaların birlikte uygulanmasıyla mümkündür. Paydaş kurumlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalarla kadına yönelik şiddetin olmadığı bir toplum için gayret ediyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada şiddetin yerine hoşgörünün ve sevginin olduğu huzurlu bir yaşam diliyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

 Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından paydaş kurumlar ile birlikte hazırlanan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

 Vali Coşkun başkanlığındaki toplantıya, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alaattin Parlak, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile koordinasyon kurulu üyeleri katıldı.

 Toplantı, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarındaki gözlemlerin sonucunda koordinasyonu gerektiren konuların değerlendirilmesi ile sona erdi.

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Vali Coşkun: Kadına Yönelik şiddetin Olmadığı Toplum Için Gayret Ediyoruz