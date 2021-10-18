Vaka sayısındaki artış sonrasında uyarı üstüne uyarı geldi

2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ın vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldığını açıkladı. Bakan Koca’nın açıklamasına göre, Kahramanmaraş genelindeki vaka oranı; 237,55’ten ciddi şekilde artarak 303, 64’e yükseldi.

2 doz aşılamada da Türkiye ortalamasının altında olan Kahramanmaraş’taki vaka artışına dikkat çeken ilk açıklama Vali Ömer Faruk Coşkun’dan geldi.

2-8 Ekim haftasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya oranla en çok artan 10 ilden biri olduğu hatırlatan Vali Coşkun, “Aşısı bulunmuş bulaşıcı bir hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayalım” dedi.

Vali Coşkun, “Salgından korunmanın tek çaresi; aşı olmak ve tedbirlere uymaktır. Lütfen sevdiklerimiz veya hiç tanımadığımız insanların kaybına sebep olmamak için aşımızı olalım, tedbirlere uyalım” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli ise, il genelindeki vaka sayısındaki artışın aşı karşıtlığı temelli olduğunu söyledi.

İl genelinde aşı yapılması gereken 3 kişiden 1'inin aşı olmadığını kaydeden Tiyekli, “Maalesef bu düşük aşı oranı toplumda vaka sayısını artırmaktadır. Bilindiği üzere okullar da açıldı ve aşı yaptırmayan aileler çocuklarını da tehlikeye atarak bir nevi bu salgının artmasına sebep olmaktadır. Halkımızın aşı karşıtlığına ilişkin propagandaya itibar etmemesini istiyoruz. Aşı karşıtlığı bu salgının artmasının en büyük nedenlerinden birisidir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise birçok kısıtlamanın kalkmasıyla insanların rehavete kapıldığını, sosyal mesafe, temizlik ve maske gibi kurallara uyulmamasıyla da bu artışın yaşandığına dikkat çekiyor.

Yaz sonrası insanların rehavete kapıldığını belirten vatandaşlar, “Maske kullanımı konusunda büyük bir düşüş olduğunu da görebiliyoruz. Özellikle gençlerde bu oran daha fazla. Bir de aşıyla alakalı hala emin olmayan insanlar var. Zaten açıklamalarda, aşı olmayanların daha fazla yoğun bakımda oldukları söyleniyor” şeklinde konuşuyorlar.