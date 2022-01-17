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Vaka sayısında Omicron’un etkisi görülmeye başladı

Kahramanmaraş genelinde son haftalarda düşen vaka sayıları, Omicron varyantının da etkisi ile yeniden yükselişe geçti.

Vaka sayısında Omicron’un etkisi görülmeye başladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre her yüz bin kişide bir görülen vaka tablosunu paylaştı. 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 iller, Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara ve Karabük oldu. Kahramanmaraş’ta ise, 25-31 Aralık haftasında yüz binde 28,34’e kadar gerilen vaka sayılarında 12 puanlık bir artış yaşandı. Kahramanmaraş’ın 1-7 Ocak haftasındaki vaka oranı 40,83’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız” açıklamasında bulundu.

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Vaka Sayısında Omicronun Etkisi Görülmeye Başladı