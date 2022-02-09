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Vaka sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iller bazında haftalık vaka sayılarını açıkladı. Verilere göre, Kahramanmaraş’ın her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 133,37’den 292’ye yükseldi.

Vaka sayısında korkutan artış
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Bakan Koca, yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde her yüz bin kişide görülen vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını açıkladı. Buna göre, Kahramanmaraş’ta vaka sayılarında yüzde 100’ün de bir artış gerçekleşti. 15-21 Ocak arasında 133,37 olan vaka sayısı, 22-28 Ocak haftasında ise 292’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık yüzde 88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. Bu iki bilgi, tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır” ifadelerini kullandı.

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