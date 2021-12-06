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Vaka sayısında düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını güncelledi. Buna göre, Kahramanmaraş’ta yüz bin nüfusa denk gelen vaka sayısı 240, 46’ya düştü.

Vaka sayısında düşüş devam ediyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne” dedi.

Bakan Koca, “Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Açıklanan verilere göre geçen hafta 253,90 olan Kahramanmaraş’ın haftalık vaka sayısı, bu hafta 240,46’ya düştü.

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Vaka Sayısında Düşüş Devam Ediyor