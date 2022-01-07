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Vaka sayısı yüz binde 34,16’ya düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 18-24 Aralık 2021 tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre, Kahramanmaraş’ın vaka sayısı 61,55’ten 34,16’ya düştü.

Vaka sayısı yüz binde 34,16’ya düştü
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Kahramanmaraş’ın vaka sayısındaki düşüş eğilimi sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her hafta sosyal medya hesabından paylaştığı insidans haritasında bir önceki hafta (11-17 Aralık) her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 61,55 olan Kahramanmaraş’ın vaka sayısı 18-24 Aralık haftasında ciddi şekilde düştü. Kahramanmaraş’taki vaka sayısı 34,16’ya inerken; bu düşüş Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar adlı uygulamasına da yansıdı.  

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, “Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda” uyarısında bulundu.

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Vaka Sayısı Yüz Binde 3416ya Düştü