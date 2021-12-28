Vaka sayında düşüş bu haftada sürdü

Kahramanmaraş’ın vaka sayısındaki düşüş eğilimi sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her hafta sosyal medya hesabından paylaştığı insidans haritasında bir önceki hafta (4-10 Aralık) her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 94,68 olan Kahramanmaraş’ın vaka sayısı bu hafta (11-17 Aralık) 61,55’e düştü.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız” uyarısında bulundu.