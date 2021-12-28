Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Jandarmadan tombala baskını: 27 bin lira ceza yediler
Jandarmadan tombala baskını: 27 bin...
Hastaneye ‘pansuman’ gibi atama
Hastaneye ‘pansuman’ gibi atama
500 kişilik öğrenci yurdunun ihale takvimi açıklandı
500 kişilik öğrenci yurdunun ihale...
Hava kirliliğine AB destekli ‘CityAir’ projesi çözüm üretecek
Hava kirliliğine AB destekli ‘CityAir’...
Elbistan Devlet Hastanesi’ne 128 kesitli tomografi cihazı
Elbistan Devlet Hastanesi’ne 128 kesitli...
banner191
banner162

Vaka sayında düşüş bu haftada sürdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre, Kahramanmaraş’ın vaka sayısı 94,68’den 61,55’e düştü.

Vaka sayında düşüş bu haftada sürdü
banner167

Kahramanmaraş’ın vaka sayısındaki düşüş eğilimi sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her hafta sosyal medya hesabından paylaştığı insidans haritasında bir önceki hafta (4-10 Aralık) her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 94,68 olan Kahramanmaraş’ın vaka sayısı bu hafta (11-17 Aralık) 61,55’e düştü.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız” uyarısında bulundu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Vaka Sayında Düşüş Bu Haftada Sürdü