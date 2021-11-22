Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayılarını paylaştı. Paylaşılan verilere göre, bir önceki hafta (30 Ekim-5 Kasım) her 100 bin kişide 323,41 olan Kahramanmaraş’ın vaka sayısı bu hafta (6-12 Kasım) 296,36’ya düştü. Bakan Koca, 6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın olduğunu bildirdi.

Öte yandan Kahramanmaraş genelindeki aşılama oranı da yüzde 73,4’e ulaştı.