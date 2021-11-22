Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Filtresiz çalışan santrale ortak tepki
Filtresiz çalışan santrale ortak tepki
Arazi toplulaştırma çalışmaları 38 mahallede devam ediyor
Arazi toplulaştırma çalışmaları 38 mahallede...
Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor
Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor
Erçene-Ekinözü kavşağı arasına yeni güzergah
Erçene-Ekinözü kavşağı arasına yeni güzergah
Elbistan Belediyesi’nden vatandaşlara vergi uyarısı
Elbistan Belediyesi’nden vatandaşlara vergi uyarısı
banner191
banner162

Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6-12 Kasım'da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının Kahramanmaraş’ta 296,36 olduğunu açıkladı.

Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor
banner167

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayılarını paylaştı.   Paylaşılan verilere göre, bir önceki hafta (30 Ekim-5 Kasım) her 100 bin kişide 323,41 olan Kahramanmaraş’ın vaka sayısı bu hafta (6-12 Kasım) 296,36’ya düştü. Bakan Koca, 6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın olduğunu bildirdi.

Öte yandan Kahramanmaraş genelindeki aşılama oranı da yüzde 73,4’e ulaştı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Vaka Sayılarındaki Düşüş Sürüyor