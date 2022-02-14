Vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Buna göre, geçen hafta (22-28 Ocak) her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 292,00 olan Kahramanmaraş’ın bu haftaki vaka durumu (29 Ocak – 4 Şubat) 669,08’e yükseldi.

Koca'nın paylaşımında "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana" ifadeleri yer aldı.

6-12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısının iyileşen sayısından 106 bin fazla olduğunu dile getiren Bakan Koca, “Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler” açıklamasında bulundu.