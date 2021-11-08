Vaka sayıları düşüşe geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim arasında koronavirüs vakası en çok artan illeri paylaştı. 100 binde olarak hesaplanan rakamlara göre vaka artışında ilk sırayı 534,04 ile Karabük, ikinci sırayı 489,77 ile Yalova, üçüncü sırayı ise 468,35 ile Ordu aldı. Bakan Koca, vaka yoğunluğu en yüksek 10 ili de açıkladı. Buna göre Türkiye'de vaka yoğunluğu en yüksek il Yalova oldu. Türkiye'de en düşük vaka artışının yaşandığı il 12, 83 ile Şırnak, 27, 32 ile Van ve 30, 64 ile Mardin oldu. 2 haftadır en çok vaka görülen 10 il arasında yer alan Kahramanmaraş’ta Covid-19 vakaları düşüşe geçti. Kahramanmaraş’ta yüz bin kişide görülen vaka sayısı 339,51 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, yüzde 79'un kararıysa hepimize örnek olmalı" dedi.