Vaka sayıları alarm veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim haftasında yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik rakamları açıklayarak illere göre haftalık insidans haritasını paylaştı. Kahramanmaraş’ın vaka sayısı artan ilk 10 il arasında yer alarak yüzde 378,63 oldu. Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan” dedi.

Bakan Koca, “Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun” ifadeleri ile vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun da, kentteki vaka artışlarının 2 haftadır sürdüğünü belirterek aşı vurgusu yaptı.

Vali Coşkun, “Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritada vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasında üzülerek belirtelim ki Kahramanmaraş da bulunmaktadır. Toplum olarak bizi birleştiren amaçlardan biri salgın hastalığa karşı birlikte hareket etmektir. Aşı olmayanlarımız aşımızı olalım. Zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılarımızı yaptıralım” çağrısında bulundu.