Vaka artışı son haftaya göre stabil kalsa da yoğunluk sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül haftasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop oldu. Bakan Koca, Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız” açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş’taki 100 bin kişide görülen vaka sayısındaki artış ise yerini cüzi düşüşe bıraktı. Geçen hafta 50 puana yakın artarak yüz binde 210,84’e yükselen Covid-19 vaka sayısı, 4-10 Eylül haftasında 2 puan düşerek 208,96 olarak kayıtlara geçti.