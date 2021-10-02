Vadesinde ödenmeyen taksitler kredi limitlerini de düşürüyor

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, kooperatif kefaletiyle alınan düşük faizli kredilerde, esnafların taksit sürelerini geçirmemelerinin önemine dikkat çekti.

Kredilerin belirlenen vadelerde ödenmemesinin, esnafların sicilinin bozulmasının yanı sıra kooperatifin de kredi limitlerinin düşmesi sonucunu doğurduğunu hatırlatan Başkan General, “Gecikmiş taksitlerini ödemeyen üyelerimize de bir kez daha hatırlatmada bulunuyoruz. Yasal takip ve icra işlemlerinin başlamaması için ödeme yapılması şart. Ödemelerde gecikme yaşanması; esnaflarımız kadar kooperatifimizi de etkiliyor. Ödenmeyen ya da yasal takibe düşen krediler, limitlerimizi belirleyen en önemli etkenlerden birisi. Uzun uğraşlarımız sonucunda kredi limitimizi ekim ayı itibariyle 275 bin liraya çıkarmıştık. Pandemi döneminde de bu limitle birlikte esnaflarımıza can suyu olacak düşük faizli krediler kullandırmıştık. Ancak şuanda vadesinde ödenmeyen krediler nedeniyle bu limitimizin düşmesi söz konusu. Böylesi bir durumdan önümüzdeki günlerde kooperatif kefaletiyle kredi kullanmak isteyen esnaflarımız da etkilenecek. Borcunu zamanında ödeyen ve sicili temiz kalsın isteyen esnaflarımız istedikleri kredi miktarını alamayacak” şeklinde konuştu.

Başkan General, alacakların yasal takip veya icra yoluyla tahsilinde esnafların omuzlarına güncel faiz ve diğer masrafların ağır bir yük getireceğini hatırlatarak, “Gecikmedeki taksitler için güncel banka faiz oranları baz alınıyor. Kooperatifimiz kefaletiyle verilen kredilerin üzerinde olan güncel faiz oranı baz alındığında ise borç miktarı da ciddi şekilde artıyor. Esnaflarımız bu durumla karşılaşmasınlar istiyoruz. O yüzden vadesi geçmiş ve takip aşamasına gelmiş borçların ödenmesi noktasında esnaflarımızdan gayret bekliyoruz” ifadelerini kullandı.