Vadesinde ödenmeyen taksitler için yasal takip başlatılacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin bu yöndeki kararını uygulamak zorunda olduklarını kaydeden Başkan General, bu durumun kooperatifin kredi limitinde de düşüşle sonuçlanabileceğini hatırlattı.

Kooperatifin kefaletiyle kullandırılan düşük faizli kredilerde; yasal takibin başlamasıyla birlikte güncel banka faiz oranlarının dikkate alındığını belirten Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Bu durum, hem esnafımızın ekonomik anlamda daha da zorlanmasına neden olduğu gibi gelecekte kredi kullanmak isteyen esnaflarımızı da olumsuz etkileyecek” dedi.

Kredilerin belirlenen vadelerde ödenmemesinin kooperatifin de kredi limitlerini düşüreceğini anlatan Başkan General, “275 bin lira olan tavan miktarın düşmesi demek, borcunu zamanında ödeyen ya da yeniden kredi kullanmak isteyen esnafımızın yeterli likiditeye ulaşmasının önünü kesebilir” ifadelerini kullandı.

Başkan General, şöyle konuştu:

“Gecikmiş taksitlerini ödemeyen üyelerimize de bir kez daha hatırlatmada bulunuyoruz. Yasal takip ve icra işlemlerinin başlamaması için ödeme yapılması şart. Merkez birliğimizin, gecikmedeki borçlar için yasal takip başlatılması noktasında aldığı karar var. 1 Kasım itibariyle hiç istemesek de yasal işlemleri başlatmak zorunda kalacağız. Gecikmedeki taksitler için güncel banka faiz oranları baz alınıyor. Kooperatifimiz kefaletiyle verilen kredilerin üzerinde olan güncel faiz oranı baz alındığında ise borç miktarı da ciddi şekilde artıyor. Esnaflarımız bu durumla karşılaşmasınlar istiyoruz. O yüzden vadesi geçmiş ve takip aşamasına gelmiş borçların ödenmesi noktasında esnaflarımızdan gayret bekliyoruz.”