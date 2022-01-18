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‘Uzman Eller’ projesi başvuruları başladı

Üniversiteler ile meslek yüksekokullarının tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamını sağlamak amacıyla 100 bin lira hibe desteği sunan ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller’ projesi başvuruları başladı.

‘Uzman Eller’ projesi başvuruları başladı
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‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller’ projesi kapsamında; tarım, hayvancılık, gıda, ormancılık ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan girişimcilere hibe desteği sağlanacak. Ayrıca mezunlar tarafından hazırlanacak ve gerekli koşulları yerine getiren projelere 100 bin TL hibe desteği verilecek.

Hayvansal üretime yönelik projeler kapsamında; büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, ipekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı hibe kapsamında yer alacak.

Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik projeler kapsamında; alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri, midye ve kara salyangozu entansif üretim tesislerine de hibe verilecek.

Bitkisel üretime yönelik projeler kapsamında; kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı desteklenecek.

Ayrıca, ormancılık projeleri, organik ve organomineral gübre üretim tesisleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler, yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler de hibe kapsamında olacak.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler 28 Şubat’a kadar https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile başvuru yapılabilecek.

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Uzman Eller Projesi Başvuruları Başladı