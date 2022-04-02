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Üzerine benzin döküp kendini yaktı

Afşin'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, herkesin gözü önünde benzin döküp kendini yaktı.

Üzerine benzin döküp kendini yaktı
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Olay, Postane Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgi ve iddialara göre,  bir kişi, uyuşturucu madde kullandıktan bir süre sonra, benzin dolu bidonla caddeye çıktı. Bir müddet caddede gezen şahıs, daha sonra bidondaki benzini üstüne dökerek çakmağı ateşledi. Herkesin gözü önünde kendini alev topuna dönüştüren şahsa, vatandaşlar su ve battaniye ile müdahale etti. Şahsın vücudunu saran alevler söndürüldü. Haber verilmesi ile olay yerine gelen ambulans ilk müdahalesinden sonra şahsı Afşin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şahsın vücudunda 3. dereceden yanık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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