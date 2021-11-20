Uyuşturucu tacirlerine 12 yıl 6’şar ay hapis cezası

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçtiğimiz şubat ayında Nurhak ilçe merkezinde uyuşturucu ticaretine yönelik olarak yaptıkları çalışmada; bir araç içerisindeki şüphelileri gözaltına almıştı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde 10.42 gram metamfetamin ile 10.79 gram bonzai maddesi ele geçirilmişti.

Olayla ilgili oldukları gerekçesi ile 2 sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, C.K. ve H.K. adlı sanıkları, 12 yıl 6’şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.