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Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile yakaladığı 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile yakaladığı 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları esnasında M.Ö. adlı şahsı 0.52 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ile suçüstü yakaladı. Narkotik ekipleri, şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 0.35 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen malzeme ile ilgili olduğu anlaşılan E.S. adlı şüpheli ise ikamette bulunamadı. Narkotik ekipleri, firari olan şüpheliyi 24 saat geçmeden yakalayarak işlemleri için emniyete götürdü.

Şüphelilerden M.Ö.’ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen E.S. adlı şüpheli ise, Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıktı. Şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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