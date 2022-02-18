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Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yaptığı çalışma sonucu yakalanan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi kapsamındaki çalışmaları esnasında bir şahsı, suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 2,94 gram bonzai adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda bir evde arama yapan narkotik ekipleri, 2 parça halinde 8,73 gram bonzai maddesi ile 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve silaha ait fişek ele geçirdi. Kapsamı genişletilen çalışmanın devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.G.’ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulanırken, diğer şüpheli H.B. de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı