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Uyuşturucu satıcısı kadın şüpheli tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanan uyuşturucu satıcısı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu satıcısı kadın şüpheli tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik olarak yaptıkları çalışmada A.Y. adlı şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın üst aramasında 0.68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri, şüpheli şahsın uyuşturucu madde satın aldığı ikamette de arama yaptı. Evde yapılan aramada 2 parça halinde 0.58 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1500 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan D.S. adlı kadın şüphelinin, GBT sorgusunda toplam 6 suçtan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 580 TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi. İki şüpheli de işlemleri için emniyete götürüldü.

Suçüstü yakalanan A.Y. adlı şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. D.S. adlı şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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