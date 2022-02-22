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Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı

Pandemi nedeniyle uygulanan iller arası seyahat kısıtlamasında kırsal yolları kullanarak Gaziantep’ten Ekinözü’ne uyuşturucu getiren 2 sanığa, yargılandıkları mahkemede ceza yağdı.

Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2020 Mayıs ayında Ekinözü ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarına yönelik olarak yaptığı operasyonda, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 aracı, durumundan şüphelenerek durdurmuştu. Araçlarda ve içlerindeki 6 şahsın üstünde yapılan aramalarda metamfetamin ve bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Ayrıca, 1 adet ruhsatsız tabanca, silaha ait şarjör ve uyuşturucu madde tartmada kullanılan anahtarlık görünümlü hassas terazi ele geçirilmişti. Olayla ilgili olarak, B.D ve H.K. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sanıklar hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını aldıktan sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklardan B.D'ye 19 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 41 bin 240 lira, H.K'ya ise 15 yıl 9 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

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