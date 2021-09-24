Uyuşturucu operasyonunda 6 kişiye adli işlem

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Tanır Mahallesi’nde bir şahsın ikametinde esrar maddesi bulundurduğu duyumunu aldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Arama sonucunda, ikametin kiler bölümündeki bir kovanın içerisinde 270 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ikinci operasyonda ise Arıtaş Mahallesi Çatak mevkiinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada, 40 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Her iki operasyonda 6 şüpheli hakkına yasal işlem başlatıldı.