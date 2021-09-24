Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kömür fiyatlarında yükseliş fırtınası sürüyor  
Kömür fiyatlarında yükseliş fırtınası sürüyor...
Polisten anaokulu öğrencilerine eğitim
Polisten anaokulu öğrencilerine eğitim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elbistanlı yazılım mühendisine ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elbistanlı yazılım mühendisine...
Maden işçisinden Başkan Bölükbaşı’na güvenoyu
Maden işçisinden Başkan Bölükbaşı’na güvenoyu
TOKİ’de konut belirleme kurası takvimi açıklandı
TOKİ’de konut belirleme kurası takvimi...
banner191
banner162

Uyuşturucu operasyonunda 6 kişiye adli işlem

Afşin ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi hakkında işlem yapılırken 310 gram kubar esrar maddesi ile 1 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 6 kişiye adli işlem
banner167

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Tanır Mahallesi’nde bir şahsın ikametinde esrar maddesi bulundurduğu duyumunu aldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Arama sonucunda, ikametin kiler bölümündeki bir kovanın içerisinde 270 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ikinci operasyonda ise Arıtaş Mahallesi Çatak mevkiinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada, 40 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Her iki operasyonda 6 şüpheli hakkına yasal işlem başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişiye Adli Işlem