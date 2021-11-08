Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Karbonmonoksit seviyesinde endişe veren artış grafiklere yansıdı
Karbonmonoksit seviyesinde endişe veren artış...
Vaka sayıları düşüşe geçti
Vaka sayıları düşüşe geçti
15 çevre ve doğa kuruluşundan termik santral deklarasyonu
15 çevre ve doğa kuruluşundan...
84 parsele bölünen hizmet alanının satışı için yeni ihale takvimi açıklandı
84 parsele bölünen hizmet alanının...
Pınarbaşı Ortaokulu’na uluslararası ‘Mükemmellik Okulu’ ödülü
Pınarbaşı Ortaokulu’na uluslararası ‘Mükemmellik Okulu’...
banner191
banner162

Usulsüz avlananlara ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin ilçe genelinde yapıkları av koruma ve kontrol faaliyetinde denetlenen 43 avcıdan 2’sine av kabahat suçu tutanağı düzenlendi.

Usulsüz avlananlara ceza
banner167

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, bölgedeki avlaklarda yaban hayatının korunması ve avcılığın da kanun çerçevesinde yapılması için denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, bu çerçevede hafta sonunda 43 avcıyı kontrol etti. Yapılan incelemelerde 2 şahsın usulsüz şekilde avlandığı belirlendi. Şahıslar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten av kabahat tutanağı düzenlendi.

Şahıslara, idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Usulsüz Avlananlara Ceza