Usulsüz avlananlara ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, bölgedeki avlaklarda yaban hayatının korunması ve avcılığın da kanun çerçevesinde yapılması için denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, bu çerçevede hafta sonunda 43 avcıyı kontrol etti. Yapılan incelemelerde 2 şahsın usulsüz şekilde avlandığı belirlendi. Şahıslar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten av kabahat tutanağı düzenlendi.

Şahıslara, idari para cezası uygulanacağı belirtildi.