Üstüne çatıdan kar kütlesi düşen adam hastanelik oldu

Son yılların en yoğun kar yağışı, kentte başta ulaşım olmak üzere birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 40 cm’yi buldu. Çatılarda biriken kar ise, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar açısından büyük tehlike arz etmeye başladı. Malatya Caddesi’nde kaldırımda yürüyen 39 yaşındaki C.P adlı vatandaşın üzerine Belediye İşhanı’nın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Talihsiz adam kilolarca ağırlıktaki karın üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, tedavisinin devamı için Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, olayın ardından işhanının çatısındaki kar kütlelerini yangın merdiveni uzatarak temizledi.