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Üreme dönemindeki keklikleri avlayanlara 25 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri tarafından, üreme mevsiminde olan keklikleri kurakçılık yöntemiyle tuzakla avlarken yakalanan 5 şahsa toplam 25 bin lira idari para cezası yazıldı.

Üreme dönemindeki keklikleri avlayanlara 25 bin lira ceza
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, üreme mevsiminde olan kekliklerin canlı mühre kullanılarak ‘kurakçılık’ adı verilen yöntemle avlanmasının önüne geçmek için azami gayret gösteriyor. Özellikle geceleri avlanan kurakçılar, keklikleri kaçırmamak için sadece bir fener kullanıyor. Kayaların ya da taşların üst üste konulması ile yapılan korunakların arkasına saklanan kurakçıların yerlerinin tespit edilmesi de büyük ölçüde zorlaşıyor. DKMP ekipler, tam üreme döneminde olan kekliklerin yasa dışı olarak avlanmasını engellemek için adeta bölgeyi karış karış geziyor. Hemen her taşın altına bakan ekipler, yakaladıkları her kurakçı ile de doğanın süsü olan bu canlıların yaşam döngüsüne destek oluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, bu kapsamdaki denetimlerinde, Elbistan ve Ekinözü ilçelerindeki kurakçılara göz açtırmadı. Gece ve gündüz yapılan av koruma çalışmalarında kurak avı yaptığı belirlenen 5 şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan yaklaşık 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Şahısların avda kullandığı 4 adet canlı mühre ile 1 adet av tüfeğine el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.

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Üreme Dönemindeki Keklikleri Avlayanlara 25 Bin Lira Ceza