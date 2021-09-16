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Üniversiteye attıkları ilk adımın sevincini Kaymakam Demir’le paylaştılar

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) ücretsiz olarak verilen destekleme ve yetiştirme kursuna katılarak üniversiteyi kazanan öğrenciler, sevinçlerini Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’le paylaştı.

Üniversiteye attıkları ilk adımın sevincini Kaymakam Demir’le paylaştılar
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Elbistan Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) ücretsiz olarak verilen destekleme ve yetiştirme kursu, üniversiteye hazırlanan gençlerin sınavdaki başarılarını arttırmada büyük katkı sunuyor. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl boyu devam eden kurslar, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere etüt salonu ve test çözme alanları ile iyi bir imkan sunuyor. Branş öğretmenlerinin görev aldığı kurslara katılan 30 öğrenciden 12' si üniversiteli olma hayallerine kavuştu. 1 öğrenci tıp fakültesi, 1 öğrenci diş hekimliği fakültesi, 1 öğrenci eczacılık fakültesi, 1 öğrenci mimarlık ve tasarım fakültesi, 6 öğrenci öğretmenlik ve 2 öğrenci de sağlık alanında eğitim görmeye hak kazandı.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Bayram Alış, üniversiteye ilk adımı atan öğrencilerle birlikte Kaymakam Özkan Demir'i makamında ziyaret etti.

 Kaymakam Demir, yaptığı değerlendirmede; ücretsiz destekleme kurslarının öğrencilerin başarıya giden yolunda önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Öğrencilere, üniversite hayatlarında başarılar dileyen Kaymakam Demir, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün koordinasyonunda hayata geçirilen ve öğrencilerimizi başarıya ulaştıran destekleme ve yerleştirme kurslarının başarısı siz öğrencilerimizin sınav sonucu ile ispat edilmiştir. Şahsın ve İlçemiz adına kurslara devam eden, emek veren idareci ve öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun” dedi.

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Üniversiteye Attıkları Ilk Adımın Sevincini Kaymakam Demirle Paylaştılar