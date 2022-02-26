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Üniversite adaylarına ‘Etkin ve Hızlı Okuma’ eğitimi verildi

Elbistan Dört İşlem Özel Eğitim Kursu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi işbirliği ile üniversite adaylarına ‘Etkin ve Hızlı Okuma’ eğitimi verildi.

Üniversite adaylarına ‘Etkin ve Hızlı Okuma’ eğitimi verildi
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Sürekli Eğitim Merkezi Gelişim Eğitim projesi kapsamındaki eğitim, İstanbul Gelişim Üniversitesi eğitmenlerinden Ferhat Şahin tarafından verildi.

Elbistan Dört İşlem Özel Eğitim Kursu tarafından organize edilen programda, üniversite hazırlık sürecindeki öğrencilere hızlı okuma becerisi kazandırma ve bu süreçteki başarıyı arttırma hedeflendi.

Kurs öğrencilerinin, hızlı okuma yeteneklerini geliştirip başta üniversite sınavında olmak üzere hızlı okuyan ve okuduğunu anlayan bireyler olması için tekniklerin anlatıldığı eğitimde, öğrencilerin okuma hızının yüzde 300 arttırılması amaçlandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi eğitmenlerinden Ferhat Şahin, kitapları çok kısa sürede okuyup anlayabilmeyi sağlayacak, öğrencilerin sınav başarısını artıracak, sınavlarda süre sorununu çözebilmelerine yardımcı olacak soru çözüm teknikleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Şahin, eğitim sonrasında öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

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Üniversite Adaylarına Etkin Ve Hızlı Okuma Eğitimi Verildi