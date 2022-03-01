Üncü’den Marabalılar Derneği’ne ziyaret

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amiri Kıdemli Başçavuş Soner Arslan’ın da yer aldığı ziyaretin ana gündem maddesi, Çatova Mahallesi’ne kurulması planlanan güvenlik kamerası sistemi oldu.

Dernek başkanı Mehmet Geçit, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü’ye dernek çalışmaları ve mahalleyle ilgili olarak bilgi aktardı.

Üncü ve Arslan’a, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Marabalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Geçit, “Jandarmamız, ilçe genelinde olduğu gibi mahallemizde de vatandaş odaklı çalışmalarına devam ediyor. Halka iç içe ve vatandaşın asayiş ve güvenliğini sağlamak noktasında da gayretlerine hepimiz şahit oluyoruz. Tabii jandarmamızın bu çabalarına ek olarak mahallemizin daha huzurlu ve güvenli hale gelebilmesi için teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanmak istiyoruz. Güvenlik kameraları, asayişle ilgili konularda da jandarmamızın işlerini kolaylaştıracak. Başta hırsızlık olmak üzere caydırıcılığı sağladığı gibi olay olduktan sonra da maddi delillerle failleri belirlemek adına işe yarayacak bir sistem olacağını düşünüyoruz. Yönetimimiz ve mahalle sakinlerimizle de görüşerek bu düşüncemizi de hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız.

Komutanımız Sayın Recep Üncü nezdinde tüm ilçe jandarma komutanlığı personelimize görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Mahallemizle ilgili üzerimize düşen ne varsa elimizden gelen desteği de vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü de, sorumluluk alanında kalan mahallelerdeki sivil toplum kuruluşlarının önemli işlevler üstlendiğini belirterek, dernek başkanı Mehmet Geçit’e başarılar diledi.