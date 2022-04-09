Ünal’dan öğretmenevi ve Kıral Cami açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Elbistan’a projelendirilen öğretmenevi kompleksi ile Kıral Cami’in yapımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuzey İlçeleri Yatırım Değerlendirme Toplantısı için kente gelen Mahir Ünal, ilk olarak öğretmenevinin yapılacağı eski askerlik şubesi arazisinde inceleme yaptı. Buradaki incelemenin ardından ortaokul eğitimini aldığı Mükrimin Halil Lisesi’ne geçen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, okuduğu sınıfta okul günlerini yâd etti.

Ünal, buradaki incelemelerinin ardından beraberindeki heyetle Kıral Cami’in yapılacağı alanı gezdi.

İncelemeler sonrasında değerlendirme yapan Ünal, “Elbistan’a yapılacak öğretmenevi kompleksinin alanını gezdik. Burası yaklaşık 10 dönümlük bir alan. Öğretmenlerimiz için buraya geniş bir kompleks düşünüyoruz. Sadece bir öğretmenevi değil. Öğretmenlerimiz buraya geldiklerinde diğer ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri konferans salonu, düğün salonu ve kreşinde olduğu bir kompleks planlıyoruz. Mükrimin Halil Lisesi ve Gençlik Merkezi ile birlikte ortak bir kampuse dönüştürülebilir mi ona bakacağız” dedi.

Kıral Cami ile ilgili olarak da yeni bir plan üzerinde çalıştıklarını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, cami, müftülük ve diğer yapılarla birlikte külliye inşa edileceğini anlattı.

Ünal, külliye projesi ile ilgili şunları dile getirdi:

“Burası, nüfusun en yoğun olduğu bölge. Elbistan’ımızın diğer mahalleleri ile ilişkisinin en yoğun olduğu noktalardan biri. Burada eskiden Kıral Cami vardı. Şimdi o caminin yıkımından sonra büyükşehir belediyemiz yeni bir cami yapmak için süreç başlattı. Şimdi müftülüğümüzle beraber burada bir külliye oluşturalım istiyoruz. İçerisinde caminin, müftülük binasının, bilgi evi, Kuran kursu, gençlik merkezinin, kütüphanenin olduğu bir külliye yapacağız. Buraya gelen vatandaşlarımızın nefes alacağı bir manevi iklim alanı olsun istiyoruz. Büyükşehir belediyemiz bir proje çalışması yaptırıyoruz. Müftlük binamızın olduğu yerde de bir dönüşüm olacak. Elbistan’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Burada geniş bir kamu külliyesi inşallah yapacağız.”