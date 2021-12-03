Ünal’dan Çöllolar ve filtre sistemi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne FCD filtre sistemi takılması ve Çöllolar kömür sahasının açılmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Filtre takılması için aralık sonu ile ocak ayı başı için firmadan söz aldıklarını belirten Ünal, Çöllolar’daki istihdamda önceliğin tayin edilen işçilerle şirketin işlerine son verdiği 212 işçide olduğunu söyledi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ile AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi’nin yaptığı açıklamayı haklı bir tepki olarak değerlendiren Mahir Ünal, “Afşin-Elbistan Termik Santrali ile ilgili büyük sorun var” dedi.

Santrale filtre takılması sürecini takip ettiklerini dile getiren Ünal, “Ankara’da toplantımızı yaptık. Aralık sonu Ocak başında filtrelerin takılma sözünü aldık” şeklinde konuştu.

TKİ’ye devredilen ve 6 ay içinde çalışma yapılması için hazırlık yapılan Çöllolar kömür sahasında da sorunları hızla çözdüklerini dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’le Çöllollar’la ilgili tekrar bir istişare yaptık. Orada sorun hızla çözülüyor. Araziyi tanımaları itibariyle öncelikli olarak şehir dışına gönderdiğimiz ve şuanda yaklaşık 212 kişi vatandaşımız var. Onları da işin içerisine alarak önümüzdeki günlerde hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, hem EÜAŞ Genel Müdürümüz hem de TKİ Genel Müdürümüzle bir toplantı yapacağız. Oradaki sorunu hızla çözeceğiz” ifadelerini kullandı.