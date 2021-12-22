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Ünal: “Milletimiz müsterih olsun”

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni ekonomi programı ile ilgili olarak, “Milletimiz müsterih olsun, 19 yıllık tecrübemizle her türlü sorunun üstesinden el birliği içersinde gelmeyi başardık, yine başaracağız” dedi.

Ünal: “Milletimiz müsterih olsun”
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü duyurduğu kur korumalı TL mevduatı sistemi ve yeni ekonomi programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin, potansiyeli, yapabilme kapasitesi, üretim yeteneği ile istikbali parlak, istiklali muhkem bir ülke olarak büyümeye devam edeceğini vurgulayan Mahir Ünal, “Bu yükselişe, hem insanlık hem de tarih şahitlik edecek. Milletimiz müsterih olsun, 19 yıllık tecrübemizle her türlü sorunun üstesinden el birliği içersinde gelmeyi başardık, yine başaracağız” ifadelerini kullandı.

Ünal, “İçinde toplumsal sorumluluk barındırmayan her siyaset, benmerkezci bir yıkım içerir. Siyaset toplumsal sorumluluk gerektirir. Her ne pahasına olursa olsun AK Parti ve Erdoğan’dan kurtulmalıyız cephesi günün sonunda nefretinde boğulacak” şeklinde değerlendirme yaptı.

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Ünal: Milletimiz Müsterih Olsun