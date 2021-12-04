Ünal: “Kaç kişinin geldiğine değil hangi hizmetin geldiğine bak”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışında kullandığı 'Zaten kimse gelmemiş ki' sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünal, "Oraya kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, oraya hangi hizmetin geldiğine bak. Oraya hangi hizmetlerin yapıldığına bak" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ilçe başkanı Ahmet Tıraş'a yönelik söylediği 'Zaten kimse gelmemiş ki' sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, Ahmet Tıraş'a 'Zaten kimse gelmemiş ki, siz gelmişsiniz, demek ki Elbistanlılar, bu hastanenin açılışına pek mutlu olmadılar mı? Hava soğuk diye mi gelmediler Ahmet başkan?' sözleriyle ilgili Ahmet Tıraş'a espri yaptığını söyledi.

Ünal, eleştirilere yönelik olarak şöyle konuştu:

“Elbistan ilçemizde bir ağız ve diş sağlığı merkezi açılışı yaptık ve oldukça da kalabalıktı. Çöllolar'da orada tatsız bir olay yaşandı. Orası, bir özel sektör şirketinin havzasıydı, toprak kayması gerçekleşti ve 9 canımızı kaybettik. Daha sona Çöllolar mevkisi kapanınca, yaklaşık 212 kişi işsiz kaldı ve onların da yeniden işe yerleştirmeleriyle ilgili çabalarımızı, gayretlerimiz sürdürüyoruz. Onlar da oraya gelmişler. Konuşmam sırasında ilçe başkanımıza bir espri yaptım, 'Başkan, bak bütün çalışma talebinde olanlar buraya gelmiş. Hani bizimkiler nerede?' diye bir espri yaptım.”

Kendisini eleştirilenlerin, hizmetleri görmediğini ve mutlu olmadığını dile getiren Mahir Ünal, “Şimdi akla bakar mısınız? Tek bir çivi çakmamış, bu milletin tek bir sorununu çözmemiş, tek bir derdiyle dertlenmemiş adamlar, oraya yapılan ağız ve diş sağlığı merkezini görmüyorlar, vatandaşa gelen hizmetin ne kadar güzel, ne kadar hayırlı bir hizmet olduğunu görmüyorlar. Orada anjiyo merkezi açılmış ve ilk gün 4 vatandaşımız anjiyo olmuş. Kahramanmaraş’a 179 kilometre uzakta olduğu için kalp hastaları gönderene kadar zaten kalpten hayatını kaybediyor. Biz, vatandaşımızın ayağına kalp merkezi, anjiyo merkezi yapalım demişiz; kardiyolog profesörünü götürmüşüz. Kahramanmaraş’ımıza aşkımızın gereği hizmetin en güzelini sunmuşuz ama kalbinde hastalık, kıskançlık, nefret ve haset olanlar bununla ilgilenmezler. Derdi vatandaşa hizmet değil. Sevinmiyor; hastane yapıyorsun sevinmiyor, anjiyo merkezi yapıyorsun sevinmiyor. Doğalgaz yapıyorsun, İHA-SİHA yapıyorsun sevinmiyor. Tam tersine mutsuz oluyor. Bu nasıl bir insan tipidir. Bu nasıl bir hastalıktır. Orada vatandaşa yapılan hizmeti görmek yerine neyi konuşuyor? Mahir Ünal dedi ki buraya şu kadar kişi geldi, şu kadar kişi gelmedi. Oraya kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, oraya hangi hizmetin geldiğine bak. Oraya hangi hizmetlerin yapıldığına bak. Oraya hangi güzelliklerin yapıldığına bak” ifadelerini kullandı.