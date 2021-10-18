Ünal: “Hiç kimse milletin elinden karar verme hakkını alamaz”

Üretimde kendi kendisine yeten, tedarik konusunda sorun yaşamayan ve sosyal devlet anlayışı ile devletin, milletinin hizmetinde olduğu bir coğrafyada yaşadıklarını dile getiren Ünal, “Bir şeyi doğru görelim. Bugün devlet 20 yıldan beri vatandaşı en ufak bir sıkıntı yaşadığında, ayağına taş değdiğinde vatandaşının yanında. Valilerimiz, bakanlarımız, devletin bütün kurumları ve imkanlarıyla vatandaşın yanında. Vatandaşın evi yanıyor 15 gün içerisinde devlet vatandaşın evinin veriyor. Arabası traktörü yanıyor, iki gün içerisinde vatandaşın traktörü veriliyor. Deprem oluyor, bakın 3, 5, 6 ay içerisinde depremzedelere konutları teslim ediliyor. Bunun güzelliği şu, çünkü devleti siz yönetiyorsunuz. Demokrasi dediğimiz şey devletin halkın temsilcileri eliyle yönetilmesi. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi size hizmetkarlığı bir şeref ve onur biliyorum” dedi.

Hiç kimsenin milletin elinden karar verme hakkını almaya haddi ve hakkı bulunmadığını vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"1950'de Adnan Menderes yola çıkarken 'Söz de karar da milletin' dedi. Menderes bunu neyiyle ödedi, canıyla ödedi. Biz bu milletin kararının, iradesinin, sandığının, egemen olması için ağır bir mücadele verdik ve büyük bedeller ödedik. O yüzden birileri hiç heveslenmesin. 28 Şubat günlerine, eski o devleti ele geçiren bir avuç vesayetçinin, bir avuç elitistin yeniden kendisini milletin üzerinde görmesine, milletin kararlarının üzerinde kendisini görmesine, milletin kaynaklarını kullanma hakkının kendisinde olduğunu zannetmesin. Bu millet asla bir daha izin vermeyecektir. Çünkü artık devletle millet kucaklaşmıştır.”