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Ünal, Akdeniz Bölge Toplantısı’nda konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Bugün Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel ölçekte büyük bir kavganın, büyük bir mücadelenin içindedir" diye konuştu.

Ünal, Akdeniz Bölge Toplantısı’nda konuştu
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AK Parti Kadın Kolları Teşkilat Başkanlığı’nın ‘Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’ başlıklı Akdeniz Bölge Toplantısı, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in başkanlığında Kahramanmaraş'ta yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kadınların sahada olmasının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Birçok insan fark etmese de Türkiye'nin bütün dünyayla beraber bir mücadeleyi verdiğini, bunu da tarihin çok açık ve net bir şekilde yazacağını kaydeden Ünal, "Çünkü insan, içinde yaşadığı şeyleri çoğu zaman anlamaz. Şu anda aslında verdiğimiz mücadelenin ne kadar büyük olduğunun farkında değiliz” ifadesini kullandı.

Şu an Türkiye'nin verdiği mücadeleye, 102 yıl önce düşman işgalinden kutulan Kahramanmaraş'ın unutulmaz isimlerinden Abdal Halil Ağa'yı örnek veren Mahir Ünal, "Bugün Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel ölçekte büyük bir kavganın içerisindedir. Büyük mücadele insanlık mücadelesidir. Biz bugün insanı savunuyoruz. Biz bugün bütün varoluşu ile insanı savunuyoruz. İnsanın değerlerini savunuyoruz, insanı metalaştıran, insanı ürünleştiren, kâr maksimizasyonu ile çalışan ve insanı yok eden bir sisteme karşı kalbin, merhametin, iyiliğin yanındayız. Biz insanlığın üzerinde yükseldiği değerlerin yanındayız. Ve siz anne olarak bu değerleri en iyi, en güçlü savunanlarsınız.

Bugün en çok korumamız gereken, bugün en çok sahip çıkmamız gereken şey nedir diye bana sorsanız tek bir şey söylerim. Aidiyetlerimiz. Aileye, inancımıza, değerlerimize ve kimliğimize aidiyetimiz. Çünkü bugün bütün aidiyetlerimizi yok etmeye çalışıyorlar. Tekilleştirilen bir dünyada cinsiyetsiz, inançsız, kimliksiz, aidiyetsiz toplumlar oluşturmak istiyorlar. Çünkü insanları tekilleştirdiklerinde ancak yönetebileceklerini biliyorlar. Ve bu tekilleşmenin karşısındaki en güçlü toplum, en güçlü aidiyet bu topraklarda mevcut. Bunu da kadınlarımız koruyor ve muhafaza ediyor” şeklinde konuştu.

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ÜnalAkdeniz Bölge Toplantısında Konuştu