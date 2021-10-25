Ünal: “AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığına dönüştü”

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. AK Parti’de yorgunluk söylemlerini kabul etmediğini belirten Mahir Ünal, “Ben 20 yıldır bu davanın içerisindeyim. Büyük mücadelelerin, büyük davaların son sınaması kendisiyledir. Şu anda biz son sınavımızı veriyoruz. 15 Temmuz, 17-25 Aralık gibi birçok badire atlatmış AK Parti teşkilatlarının son sınavı kendisiyledir. Son sınanması kendisiyledir. Allah’ın izniyle biz bu sınavı da aştığımızda birbirimizi Allah için sevip, Allah için kardeş olduğumuzda bu sınavı da aşacağız. Bundan emin olun” ifadelerini kullandı.

Siyasetin, düşmanlığı değil rekabeti gerektirdiğini vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

“Bizim karşımızdakiler, bizim siyasi rakiplerimiz olsa keşke. Muhalefet alternatif üretmek demektir. Ama bizim karşımızdakilerin bir alternatif ortaya koyduğunu, bir öneri getirdiğini, bir çözüm koyduğunu gördünüz mü? AK Parti şu kadar yaptı, biz şu kadarını yapacağız dediğini gördünüz mü? AK Parti savunma sanayinde Türkiye’yi şu noktaya getirdi, biz de şu noktaya götüreceğiz dediğini gördünüz mü? Mavi Vatan konusunda küresel alanda şu anlaşmaları yapacağız dediklerini duydunuz mu? Yok. Karşımızda AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör ettiği için artık düşmanlıkları Türkiye düşmanlığına dönüşmüş bir yapı var maalesef. O yüzden karşımızdakiler siyaset yaptıklarını söylemesinler.”

Muhalefet partisi vekillerinin TBMM kürsüsünden Fransa’nın rahatsızlıklarını dile getirdiğine de değinen Ünal, “TBMM çatısı altında Le Figaro’nun, Le Mount’un, Fransa’nın rahatsızlıklarını dile getiren ve aynı dille konuşan bir milletvekilinin siyaset yaptığını söyleyebilir miyiz? Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamlesinden rahatsızlık duyan, Mavi Vatan’dan rahatsızlık duyan, Türkiye’nin Libya’daki açılımından rahatsızlık duyan, Türkiye’nin Suriye’de toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğini sağlamak için verdiği mücadeleden rahatsızlık duyan bir aklın siyaset yaptığını söyleyebilir miyiz? Bugüne kadar ağızlarından Türkiye için ne yapacaklarına dair tek bir cümle duymadık. Ellerinde bir yıkım listesi var. 'İktidara geldiğimizde şunu yıkacağız, şunu yakacağız, şunu kaldıracağız' diyorlar. Konuşmalarında şunu yapacağız dediklerini duydunuz mu? Siyasetimizi yaparken şunu unutmayalım: AK Parti şu anda Türkiye’yi omuzlamış durumda. AK Parti Türkiye’nin geleceğini omuzlamış durumda. Şu anda Türkiye’nin kaderi ile AK Parti’nin kaderi özdeşleşmiş durumda. Çünkü karşımızdaki grup, Türkiye’nin tam bağımsızlığı adına tek bir kelime etmiyor” dedi.