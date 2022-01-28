Ulaşım zammı bugün yürürlüğe giriyor

En son 12 Kasım 2021’de yapılan zamla Kahramankart için geçerli olan sivil biniş ücreti 2,55 liradan 3.05 liraya, öğrenci ücreti de 1,95’ten 2,20 liraya yükselen Elbistan’da toplu ulaşım giderleri 75-80 kuruş arasında arttırılmıştı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) toplantısı sonrasında, Elbistan’da tam Kahramankart 3,85 ₺, öğrenci Kahramankart 2,85 ₺ olarak güncellenmişti.

UKOME, zamlı tarifenin 28 Ocak’tan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

UKOME’den yapılan açıklamada, “Aktarma 1.75 TL, araç içi şoför kart 6 TL olarak belirlendi. Ayrıca indirimli abonman kartlardan 60 binişlik 156 TL, 90 binişlik ise 229,50 oldu. Tam abonman kartlarda ise 60 binişlik 234 TL, 90 binişlik ise 342 TL olarak belirlendi. Elbistan ve Afşin ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında ise temassız ödemeler (NFC) 3.95 TL, araç içi şoför kart ise 6.00 TL oldu” denildi.