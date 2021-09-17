Ufka Yolculuk Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini aldı

Türkiye 9.’su ve il-ilçe birincisi olan Elbistanlı öğrencilere, ziyaret ettikleri Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından da çeşitli hediyeler verildi.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nın bu yılki konusu, salgın sürecinde önemi daha iyi anlaşılan “sağlıklı yaşam” oldu. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen yarışmada, doğal ve sağlıklı beslenme, günlük egzersiz ve aktiviteler, uyku düzeni, bağışıklık sistemi ve hastalıklardan korunma, koruyucu hekimlik uygulamaları, öz denetim ve ruh sağlığı, aile içi iletişim, temizlik gibi birçok konunun üzerinde duruldu. Türkiye geneli yapılan yarışmanın Elbistan ayağı ise Elbistan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği tarafından sürdürüldü.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi olmak üzere üç ayrı kategorideki iki aşamalı şeklinde ve online ortamda gerçekleştirildi. İlk aşaması 25-26 Nisan, ikinci aşaması 4 Temmuz’da gerçekleştirilen sınavın sonuçları 14 Temmuz’da açıklandı. Ödül töreni, dereceye giren yarışmacıların ve diğer katılımcıların sağlığı ön planda tutularak online ortamda gerçekleştirildi.

Elbistan’da sınava giren öğrenciler, ilkokul kategorisinde Türkiye 9’unculuğu başta olmak üzere il birinciliği ile çeşitli dereceler elde etti.

Dereceye giren öğrenciler, Elbistan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği yöneticileri ile birlikte Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ı makamlarında ziyaret etti.

Başkan Gürbüz, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. Bayazıt da; öğrencilerin Türkiye derecesi elde etmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.