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Ufka Yolculuk yarışmasında başvurular başladı

2013 yılından bu yana Server Yaşam Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen Ufka Yolculuk yarışması, bu yıl 10. kez düzenleniyor.

Ufka Yolculuk yarışmasında başvurular başladı
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Yarışmanın ilçedeki organizasyonunu Elbistan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği yürütüyor. Dernek yöneticileri, yarışma kapsamında Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ı makamında ziyaret ederek yarışma süreci hakkında bilgiler verdiler.

Ufka Yolculuk yarışması, bu yıl "Sağlıklı Düşünmek" temasıyla 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. "İlkokul" kategorisinde katılanlar "Elma Dersem Düşün", ortaokul kategorisinde katılanlar "Eyvah! Ceviz Çatırdıyor", lise ve yetişkin kategorilerinde katılanlar "Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün" kitaplarını okuyarak yarışmaya hazırlanabilecek.Yarışma başvuruları "www.ufkayolculuk.com" üzerinden 18 Nisan saat 20.00'ye kadar yapılabilecek.

Her kategoride birincilere 10 bin, ikincilere 9 bin, üçüncülere ise 8'er bin lira ödül verilecek yarışmada, ilk 50'ye giren yarışmacılar ödüllendirilecek. Ayrıca her ilde bulunan STK'lar tarafından çeşitli il ödülleri verilecek.

Katılımcılar 17-18 Nisan'daki 1. aşama sınavına, bulundukları yerden 08.00-20.00 arasında 2 gün boyunca çevrim içi olarak girebilecek. 2. aşama sınavı, çevrim içi olarak 22 Mayıs'ta yapılacak.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye "www.ufkayolculuk.com" üzerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

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Ufka Yolculuk Yarışmasında Başvurular Başladı