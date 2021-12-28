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Ücretsiz E-KPSS Kursu Başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) kursu için son başvuru tarihi 31 Aralık Cuma.

Ücretsiz E-KPSS Kursu Başlıyor!
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde anlamı bir proje daha hayata geçiyor. Proje kapsamında; özel gereksinimli lisans, önlisans ve lise mezunlarına yönelik Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) kursu düzenlenecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek kursa, https://bilgilihem.meb.k12.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak başvuru yapılabilecek. Son başvuru tarihinin 31 Aralık Cuma günü olarak belirlendiği kurslara ilişkin detaylı bilginin 0344 225 71 88 veya 0344 216 25 01 çağrı hatlarından alınabileceği bildirildi.

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Ücretsiz EKPSS Kursu Başlıyor