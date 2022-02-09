Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Afşin’in topraklarından yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun çıkarılacak
Afşin’in topraklarından yılda 300 bin...
CHP’den vatandaşın belini büken zamlar geri çekilsin açıklaması
CHP’den vatandaşın belini büken zamlar...
Vaka sayısında korkutan artış
Vaka sayısında korkutan artış
Başkan Gürbüz, sektör temsilcileri ile imar planını görüştü
Başkan Gürbüz, sektör temsilcileri ile...
Çöllolar’a bakanlık oluru
Çöllolar’a bakanlık oluru
banner191
banner162

Ücretli öğretmenlere teşekkür belgesi

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte görev yapan tüm ücretli öğretmenleri teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Ücretli öğretmenlere teşekkür belgesi
banner167

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 12 Mart 2020’den 21 Ocak 2022’ye kadar geçen sürede Covid-19 salgınına rağmen fedakarca görevini ifa eden tüm öğretmenlere ve milli eğitim personeline başarı belgesi vermişti.

Bu süreçte belge alamayan tek grup olan ücretli öğretmenlere de Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Belge takdiminde konuşan Turaç, “Okullarımızda fedakarca görev yapan arkadaşlarımızın ve biz idarecilerin tek bir ismi var o da Öğretmen. Bizler ortak paydamız olan öğretmenlik mesleği özelinde birleşiyoruz. Varlık sebebimiz olan öğrencilerimize eğitim öğretim hizmeti sunmamızda çok büyük katkıları olan arkadaşlarımıza emeklerinin karşılığı olarak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belge alan öğretmenler de bu güzel düşüncesinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç’a teşekkür ederek çok mutlu olduklarını söylediler.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Ücretli öğretmenlere Teşekkür Belgesi