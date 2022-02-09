Ücretli öğretmenlere teşekkür belgesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 12 Mart 2020’den 21 Ocak 2022’ye kadar geçen sürede Covid-19 salgınına rağmen fedakarca görevini ifa eden tüm öğretmenlere ve milli eğitim personeline başarı belgesi vermişti.

Bu süreçte belge alamayan tek grup olan ücretli öğretmenlere de Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Belge takdiminde konuşan Turaç, “Okullarımızda fedakarca görev yapan arkadaşlarımızın ve biz idarecilerin tek bir ismi var o da Öğretmen. Bizler ortak paydamız olan öğretmenlik mesleği özelinde birleşiyoruz. Varlık sebebimiz olan öğrencilerimize eğitim öğretim hizmeti sunmamızda çok büyük katkıları olan arkadaşlarımıza emeklerinin karşılığı olarak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belge alan öğretmenler de bu güzel düşüncesinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç’a teşekkür ederek çok mutlu olduklarını söylediler.