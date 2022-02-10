TURKOVAC, Kahramanmaraş’ta uygulanmaya başladı

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısını yaptırdı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Öksüz, aşının Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde uygulamaya başlandığını ifade ederek, “Vatandaşlarımız arasında özellikle TURKOVAC aşısını bekleyen bir kesim vardı. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız ister ilk dozlarını ister hatırlatma doz aşılarını en kısa sürede yaptırmalarıdır. Bizde bugün hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşımızı yaptırdık. TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, MHRS üzerinden randevu alarak ilk etapta Necip Fazıl Şehir Hastanesinde aşılarını yaptırabileceklerdir. TURKOVAC aşısı hiç aşı olmamış kişilere 1. doz olarak, herhangi bir koronavirüs aşısı ile 2 doz aşılanmış kişilere ise hatırlatma dozu olarak uygulanacaktır. TURKOVAC aşısı şuan 18 yaş üzeri vatandaşlarımıza uygulanacaktır” dedi.

İl genelinde yapılan aşılama çalışmaları ve aşılanma oranlarıyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, “İlimizde 18 ve üzeri yaş nüfusta 1.doz aşılama oranı yüzde 89, 2. doz aşı oranı yüzde 78 bandındadır. Vatandaşlarımızdan Covid-19 salgınına karşı birinci ve ikinci doz sıralı aşılarını ve hatırlatma doz aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın aşılarını yaptırabilmeleri için il genelinde tüm sağlık tesislerimizde, aşı stantlarımızda ve mobil aşı ekiplerimizle özverili sağlık çalışanlarımızın büyük gayretleriyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizler, toplum olarak aşılarımızı en kısa sürede hızlıca yaptırıp hatırlatma dozlarını ihmal etmezsek pandeminin etkisinin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu noktada tüm vatandaşlarımızdan hassas ve duyarlı davranmalarını istirham ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İl genelinde 6 bin 500 doz TURKOVAC aşısı yapıldığını dile getiren Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, “Malumunuz olduğu üzere Covid-19’a karşı en büyük silahımız aşıdır. Mevcut aşılara ilave olarak şimdi yerli ve milli aşımız TURKOVAC kullanıma sunulmuş olup aşı konusunda gösterilen duyarlılıkla bu salgının da üstesinden geleceğiz” diye konuştu.