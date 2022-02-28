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TURKOVAC, Elbistan’da uygulanmaya başladı
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TURKOVAC, Elbistan’da uygulanmaya başladı

Yerli aşı TURKOVAC, Elbistan Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başladı.

TURKOVAC, Elbistan’da uygulanmaya başladı
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Geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye genelinde tüm illere dağıtımının tamamlandığı, ilçelere gönderimin devam ettiği belirtilmişti.

Bu açıklamanın ardından bakanlıkça Elbistan’a gönderilen TURKOVAC aşıları, Elbistan Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başladı.

TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların randevu alması gerekiyor. Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki aşı polikliniğinde yapılmaya başlanan TURKOVAC, hiç aşı olmamış kişilere 1. doz olarak ve herhangi bir aşı ile 2 doz aşılanmış kişilere hatırlatma dozu olarak uygulanıyor.

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TURKOVACElbistanda Uygulanmaya Başladı