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TURKOVAC, 10 gün sonra kullanıma sunuluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil kullanım onayı alınan yerli aşı TURKOVAC’ın, 1 hafta ya da 10 gün içinde başta devlet hastaneleri olmak üzere kullanıma sunulacak” dedi.

TURKOVAC, 10 gün sonra kullanıma sunuluyor
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Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC için acil kullanım izni çıktı. Aşının seri üretime başlamasına ilişkin detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı etkinlikte açıklandı.

Dolum tesisinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede; "9 koronavirüs aşısı üreten ülkelerden biri olduk. Bugün itibarıyla üretime başlamış durumdayız" ifadelerini kullandı. Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aşı ne zaman uygulanmaya başlanacak?" sorusuna ise "TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde başta devlet hastaneleri olmak üzere kullanıma sunulacak" sözleriyle yanıt verdi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aşının ülkemizde üretilebilir olması fevkalade önemlidir. Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısı yaptırmaya davet ediyorum. Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da dost ülkelere gönderiyoruz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız” şeklinde konuştu.  

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TURKOVAC10 Gün Sonra Kullanıma Sunuluyor