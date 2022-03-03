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Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu yeniden e-Twinning’de

Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu öğrencileri, İngilizce öğretmenleri Mahide Tarcan’ın kuruculuğu ile başlayan “Ders Veren Şarkı Türkülerimiz” adlı yeni e-Twinning projelerini yürütmeye başladı.

Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu yeniden e-Twinning’de
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Kasım ayı itibari ile başlayan projede 8 okul ve 100’e yakın öğrenci bir araya gelerek proje yürütüyor.  Projede farklı aylarda Barış Manço ve Abdurrahim Karakoç’un eserlerinden birer tane seslendirerek hem ortak bir çalışma oluşturmak hem de değerlerimiz üzerinde durulması amaçlanıyor. Bunların yanında öğrencilerin web 2.0 araçlarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlama, tanışma ve etkinlik planlama webinarları düzenleme, proje afiş ve logo çalışmaları gerçekleştirme, görev paylaşımı, proje faaliyetlerini değerlendirme, yaygınlaştırma çalışmaları gibi süreçlerle proje devam ediyor.  

İngilizce öğretmeni Mahide Tarcan, kuruculuğunu yaptığı projesi hakkında, “Atasözleri, özdeyişler ve büyüklerimizin verdiği öğütler hayatımıza birçok farkındalık ve yenilik katmaktadır. Tüm bunların şarkı ve türkülerimizde yer alması öğrencilerimize aşılanması noktasında hayatımızdaki etkilerini daha keyifli hale getirmektedir. Öğrencilerimize de bu keyfi yaşatarak daha mutlu ve saygılı bir hayat tarzı oluşturabilmeleri için yardımcı olmak hedefiyle yola çıktık” dedi.

Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu müdürü Mehmet Deniz ise, projeden büyük keyif aldıklarını belirterek, "Bu yılki projemizle de kurum olarak bir kez daha gördük ki e-Twinning paylaşmaktır, öğrenmektir. e-Twinning iletişim demektir, iş birliği demektir. Oluşan bu iş birliği ortamında atalarımızdan gelen değerlerimizi benimsemiş, hayat tarzı olarak kabul etmiş bireyler yetiştirmeye gayret ediyor ve bu amaçla projemize büyük destek veriyoruz. Projemizde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi bu özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu Yeniden ETwinningde