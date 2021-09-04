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Türkören-Aksakal yolunda çalışma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’ın Malatya sınırındaki mahallelerinin ardından 8 kilometrelik Türkören - Aksakal grup yolunda da bakım ve onarım çalışması başlattı.

Türkören-Aksakal yolunda çalışma
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Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Afşin ve Elbistan arterlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Ağırlıkla şehirlerarası ulaşıma kırsal bölgelerden alternatif olarak kullanılan bağlantı yollarında çalışmalar tamamlanmıştı. Elbistan’a yenilenen Yalıntaş ve Beştepe güzergâhının devamı niteliğindeki Türkören - Aksakal grup yolunda da çalışmalar başladı. Toplamda 8 kilometre uzunluğa sahip arterin, yağışlar sebebiyle deforme olan ve trafikte aksamalara sebebiyet veren kısımları mobilize ekipler tarafından tespit edilerek lokal uygulamalarla onarılıyor.

Yol çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte, mahallenin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak.

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TürkörenAksakal Yolunda çalışma