Türkiye’ye örnek oldular

Elbistan Anadolu Lisesi’nde ‘Harçlığını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ kampanyası başlatıldı. Okulun Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kulübü’nün üstlendiği kampanyaya katılan öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koştu.

Ramazan ayının ruhuna uygun hareket ederek ihtiyacı olana el uzatmak isteyen öğrencilerin harçlıklarıyla katkı sunduğu kampanyada yardımlar adeta çığ gibi büyüdü. Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da dar gelirli ailelerin sofralarına neşe ve bereket katmak isteyen öğrenciler, adeta iyilikte yarıştı. Toplanan para, belirli miktarlar halinde zarflara konularak gönüller mahzun kalmasın diye belirlenen ailelerin evlerine ulaştırıldı.

Kampanya ile ilgili olarak değerlendirme yapan öğrenciler, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında iftarını neyle yapacağını düşünen ailelere el uzatmak istediklerini söylediler.

Ramazan ayının manevi iklimiyle eşdeğer bir davranış sergiledikleri belirten öğrenciler, “Paylaşmanın ve dayanışmanın anlamını en derinden hissettiğimiz bu güzel ayda, Ramazan'ın ruhunu birlikte yaşamanın sevincine vardık” dediler.

Öğrenciler, “Dar gelirli ailelerin sofralarına katkıda bulunmayı görev edindik. Arkadaşlarımız, daha çok aileye yardım ulaştırmak, daha çok yüzde gülümsemeye vesile olmak için adeta birbirleri ile yarıştı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız her zarfta aslında iyilik ve kardeşliğimiz vardı” ifadelerini kullandılar.

Elbistan Anadolu Lisesi müdürü Birkan Şatıroğlu da, kampanyaya destek veren öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti.

‘Harçlığını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ adlı kampanyanın, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Eğitimde İyi Örnekler Kulüp Faaliyetleri kategorisinde örnek uygulama olarak seçildiğini anımsatan Şatıroğlu, “İyilikte yarışan öğrencilerimi kutluyorum” dedi.

Şatıroğlu, “Öğrencilerimiz, Ramazan'ın bereket ve kardeşliğini ulaştırmak için kolları sıvadı. Gerçekten de çok özel bir kampanya yürütüldü. Türkiye’ye örnek teşkil eden bu kampanyaya katılan öğrencilerimiz, harçlıkları ile bereket ve kardeşliğe köprü olmanın sevincini yaşadılar. Dar gelirli ailelerimizin yüzünü güldürüp; onların dualarında yer bulmanın gayretinde oldular. Bereketi ve kardeşliğin anahtarını kuşandılar. Yardım kampanyamızda oldukça ciddi bir rakama ulaşıldı. Toplanan yardımlar, titizlikle belirlenen dar gelirli ailelerimize tek tek ulaştırıldı. Kampanyamızın, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde örnek uygulama olarak seçilmesi de bizler için ayrı bir sevinç kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.