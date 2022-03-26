Türkiye’nin havası en kirli 6.şehri Elbistan oldu

Doğalgaz kullanımı yaygınlaşsa da ısınma amaçlı yakılan soba ve kaloriferler ile termik santral kaynaklı kirlilik, meteorolojik sürece bağlı olarak Elbistan’ın üstünü battaniye gibi örtüyor. Hemen her yıl Kasım ayı başıyla birlikte kirlilik seviyesi, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin belirlediği sınır değerleri 4-5 kat aşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilçede bulunan istasyonundan derlenen verilere göre, insan sağlığı açısından havadaki en tehlikeli kirleticilerin başında gelen PM10 ve PM 2.5 değerleri de endişe verici seviyelere ulaşıyor.

İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından yıllık yayımlanan rapora göre Türkiye dünyanın en kirli havasına sahip 46.ülke oldu. Avrupa'nın en kirli havasına sahip beş şehrinden ikisi de Türkiye'de yer alıyor. Bu şehirlerden Iğdır birinci sırayı alırken Düzce ikinci sırada yer alıyor.

IQAir’in, 2021 yılı Dünya Hava Kirliliği Raporu’nun Türkiye ile ilgili bölümünde ise, ülkemizin havası en kirli ilk 11 yerleşim yeri sıralandı.

Buna göre, Iğdır ve Düzce’nin ardından Erzurum, Konya, Erzincan ve Elbistan geliyor. Elbistan’ı da Kayseri, Amasya, Çorum, Bursa ve Çatalağzı izliyor.

Rapordan derlenen verilere göre, Elbistan’da insan sağlığını tehdit eder boyuttaki hava kirliliği seviyesi Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında pik yapıyor. İlkbahar ve yaz aylarında ise, kışa göre ciddi düşüş yaşansa da haziran ve temmuz aylarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Elbistan’daki hava kirliliği seviyesine bakıldığında, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değerlerin ocak ayında 7 ila 10 katı, şubat ayında 5 ila 7 katı, mart, nisan ve mayıs aylarında 3 ila 5 katı, haziran ve temmuz aylarında 5 ila 7 katı, ağustos ve eylül aylarında 2 ila 3 katı, ekimde 5 ila 7 katı, kasımda 7 ila 10 katı ve aralıkta da 10 kat üzerinde aşıldığı görülüyor.