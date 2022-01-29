Türkiye’nin en soğuk şehri Göksun oldu  

İlçede termometreler eksi 27,6 dereceyi gösterirken Elbistan’da ise en düşük sıcaklık eksi 20,3 derece oldu.

Bölgede kar yağışının ardından soğuk hava etkisini hissettiriyor. Özellikle gece sıcaklıkları, ilikleri donduracak seviyelere düşerken, kent merkezleri de adeta buz kesiyor. Elbistan’da gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarının ardından, çatılarda buz sarkıtları oluşurken; donan araçlar da sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler sonucunda 28 ve 29 Ocak gecesinde Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerleri ortaya çıktı. Meteoroloji verilerine göre, gece Türkiye’nin en soğuk şehri -27,6 dereceyle Göksun oldu. Kahramanmaraş genelinde ise Göksun’u, eksi 20,3 derece ile Elbistan izledi. Afşin’de termometreler eksi 19,2’yi gösterdi. Ekinözü ilçesinde de en düşük sıcaklık sıfırın altında 18,6 derece olarak ölçüldü.